بونو: كونت فكرة عن اللاعبين الذين يسددون ضربات الجزاء داخل مانشيستر يونايتد

تحدث ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، عن المباراة المقبلة لفريقه إشبيلية برسم نصف نهائي “أوروبا ليغ”، والتي سيواجه خلالها فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي.

وقال بونو، استنادا إلى صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الاسبانية المتخصصة، في معرض حديثه عن المواجهة “هي الأحاسيس ذاتها التي أشعر بها قبل المباريات دوما، الطموح، المسؤولية، والرغبة في خوض التحدي”.

وتابع قائلا “صد ضربات الجزاء هي مسألة توقيت يحصل فيه كل شيء سواء بالنسبة للاعب أو الحارس”.

واستطرد قائلا “شخصيا أعتبر دراسة من يتكلفون بتسديد ضربات الجزاء أمرا مهما، نعي جيدا أن مانشيستر يتوفر على لاعبين مميزين، وهو ما يزيد من فرص حصولهم على ضربات الجزاء، وعلى غرار جميع المباريات قمنا بدراسة مسددي ركلات الجزاء بينهم برونو فيرنانديس، وكما قلت إمكانية التصدي للضربات يبقى رهينا بلحظة تنفيذها”.