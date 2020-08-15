ليون الفرنسي “يخرج” مانشيستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

بلال نوالي – صحافي متدرب

اختتمت اليوم السبت مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي، والتي منحت بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للفريق الفرنسي.

وتمكن الفريق الفرنسي من اكمال عقد المتأهلين لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره على الفريق الإنجليزي مانشيستر سيتي بتلاتية مقابل هدف واحد.

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وتقدم ليون في المباراة بواسطة ماكسويل كورني في الدقيقة 24, قبل أن يتمكن السيتي من تعديل النتيجة عن طريق كيفين دي بروين بالدقيقة 69.

تعادل لم يصمد كتيرا ليضيف ليون الفرنسي هدفين متتاليين من بصمة المخضرم موسى ديمبيلي.

تلاتة ليون قتلت أحلام الفريق الإنجليزي في بلوغ دور نصف النهائي ليجد نفسه خارج المسابقة، في المقابل سيواجه ليون الفرنسي فريق بايرن ميونيخ الألماني المتأهل سلفا على حساب برشلونة الإسباني