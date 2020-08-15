حصيلة قياسة بجهة بني ملال.. 180 إصابة بكورونا والجهة تقترب من تجاوز 1000 حالة مؤكدة!

أكدت التحاليل المخبرية اليوم السبت، تسجيل 180 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة في أقوى حصيلة سجيلتها الجهة منذ إنتشار الفيروس التاجي. وحسب المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببني ملال من بينها 15 إصابات في صفوف رجال الأمن بالإضافة إلى تسجيل 16 إصابات داخل قسارية لإصلاح الهواتف وسط المدينة. وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل 51 إصابة دفعة واحدة بإقليم أزيلال، و8 حالات بخنيفرة و15 حالة بالفقيه بن صالح، و5 إصابات بخريكة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 992 حالة مؤكدة. وتعمل السطات المحلية، الآن، على تنقيل المصابين إلى جناح كوفيد- 19، في المستشفى الجهوي في بني ملال مع العمل على حصر المخالطين للحالات المسجلة، فيما ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى أزيد من 343 حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم ازيلال إلى 106 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 3488 حالة حسب اخر الارقام المعلنة من طرف المديرية الجهوية للصحة.

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