ميناء طنجة المتوسط.. الأمن والجمارك يحبطان محاولة تهريب 192 كيلوغرام من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك منتصف اليوم السبت، بميناء طنجة المتوسط، من إجهاض محاولة لتهريب 192 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي، تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب، والتي كانت تستعد للمغادرة في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط كميات المخدرات المحجوزة مخبأة بشكل دقيق داخل قضبان حديدية في هيكل الشاحنة، وذلك قبل أن يتم توقيف سائقها البالغ من العمر 40 سنة.

وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه لبحث تمهيدي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في محاولة تهريب هذه الكمية من المخدرات.