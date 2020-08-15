أندونيسيا تقرر إغلاق أبوابها أمام السياح حتى العثور على لقاح لفيروس كورونا

أعلنت أندونيسيا، اليوم السبت، قرارها إغلاق أبوابها أمام السياح الأجانب حتى يتم العثور على لقاح لفيروس كورونا (كوفيد -19).
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المشروعات المملوكة للدولة الإندونيسي، ايريك توهير، قوله إن “إعادة فتح الوجهات السياحية أمام السياح الأجانب أمر إيجابي، لكننا بحاجة إلى القيام بذلك في الوقت المناسب”، معربا عن رغبة بلاده في تجنب المجازفة بوجود تجمعات جديدة.
وسجلت إندونيسيا اليوم، 2345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 137 ألفا و468 حالة.
يذكر أن إندونيسيا التي تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية ما زالت تكافح للسيطرة على وباء كورونا المستجد، حيث زاد عدد الإصابات خمسة أضعاف منذ نهاية ماي الماضي.
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