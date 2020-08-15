بني ملال.. أرباب المقاهي والمطاعم غضبون من قرارإغلاق محلاتهم على الساعة السادسة مساءا

استنكر الفرع الإقليمي لأرباب المقاهي بمدينة بني ملال، اليوم السبت، قرار السلطات المحلية القاضي بإغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة السادسة مساءا، وذلك بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي قد يتسبب فيها القرار.

وقال أرباب المقاهي والمطاعم في بلاغ لهم، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن قرار إغلاق المقاهي و المطاعم بمدينة بني ملال على الساعة السادسة جاء بشكل مفاجئ، ودون مراعاة لمصالح شغيلة هذا المرفق الاقتصادي الهام، ولا حتى الأخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات التي يعيشونها منذ شهر مارس الماضي، والتي أفرزت تراكمات ومتاخرات أدت بالبعض إلى حد الإفلاس.

وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره بشدة، لما سماه “تسلط بعض المسؤولين في التلاعب بمصالح المهنيين الاقتصادية والاجتماعية”، منددا بكل أشكال التعسف والاستبداد التي تمارس بشكل دوري على جميع المهنيين يضيف البلاغ.

وكانت السلطات المحلية، قررت إعادة تنظيم اوقات الفتح والإغلاق لعدد من القطاعات وإغلاق أخرى إلى إشعار اخر بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بإقليم بني ملال، حيث تقرر إغلاق المقاهي مع السادسة مساءا، وتحديد توقيت الثامنة مساءا بالنسبة للمراكز التجارية الكبرى والأسواق الممتازة في حين تقرر الإغلاق بشكل نهائي إلى غاية 30 من الشهر الجاري بالنسبة لصالونات الحلاقة والتجميل والحمامات وملاعب القرب وقاعات الألعاب.