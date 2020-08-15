القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في عدة مناطق في البلاد، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" أنّ عشرات الآلاف خرجوا في تظاهرات، مساء اليوم، ضد نتنياهو أمام مقر إقامته في القدس، ومقابل بيته الخاص في قيسارية وفي 60 موقعا عند تقاطعات وجسور رئيسية.
فيما أفادت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (واينت)، بأنّ الآلاف تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس، وأمام منزله في مدينة قيسارية.
ووصف المتظاهرون نتنياهو بأنه "كاذب" و"فاسد". وقالت الصحيفة إنّ "الشرطة الإسرائيلية أغلقت عددًا من الشوارع، وخاصة في مدينة القدس".
وأضافت أن المتظاهرين بعد المظاهرة حاولوا الخروج في مسيرة بالأحياء السكنية، ما منعته الشرطة التي عملت هلى تفريق المتظاهرين.
وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت شخصا من الخضيرة حاول الاعتداء على المتظاهرين، كما اعتقلت الشرطة متظاهرين في القدس رفعوا لافتات خطوا عليها شعارات اعتبرتها الشرطة تحريضية.
كما اعتقل ناشط يمين من أنصار نتنياهو حاول الاعتداء على المتظاهرين في قيسارية.
وذكرت القناة 12 أن عدد معتقلي السبت وصل إلى 5؛ كما حررت الشرطة عددا من المخالفات وفرضت غرامات على متظاهرين قالت إنهم لم يرتدوا الكمامات.
بدورها ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عددًا من المنظمات والجمعيات الإسرائيلية انضمت للتظاهر ضد نتنياهو، وأشارت إلى أن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو.
ومنذ 8 أسابيع يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو، لفشله في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية واتهامه بمخالفات فساد.
وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر للأسبوع الثامن على التوالي: تواصل الاحتجاجات ضد نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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