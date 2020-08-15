غزة: إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، من جراء استهداف الاحتلال للمشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" التي انطلقت مساء اليوم، قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقصفت طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موقعا شرق البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت مصادر محلية في غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل موقعا غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أوقع أضرارا في المكان.

وأطلقت جنود الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، نيران أسلحتهم تجاه العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية لمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب، إن "فلسطينيَين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في البطن والثاني في الأطراف السفلية شرق مدينة غزة"، في حين أفادت مصادر ميدانية بإصابة 5 فلسطينيين بالغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.