شكرا لقرائتكم خبر عن مليون إصابة و25 ألف وفاة بكورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، إلى 1096951 إصابة مؤكدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 25096 حالة، إثر تسجيل 436 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون إصابة و25 ألف وفاة بكورونا في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.