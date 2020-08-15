شكرا لقرائتكم خبر عن مليون إصابة و25 ألف وفاة بكورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، إلى 1096951 إصابة مؤكدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 25096 حالة، إثر تسجيل 436 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.