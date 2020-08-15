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سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي بالعراق

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أكد الجيش العراقي أن صاروخي كاتيوشا سقطا في قاعدة التاجي، اليوم السبت، التي تستضيف قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني قولها إن الصاروخين أطلقا من منطقة الراشدية. ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

وقال الكولونيل مايلز كاجينز المتحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر: "في 15 أغسطس حوالي الساعة 9:15 مساء، سقط صاروخان صغيران بالقرب من قاعدة التاجي، لم يكن هناك أي تواجد لقوات التحالف بالقرب من الحادث".

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