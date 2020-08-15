شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أصيب خمسة فلسطينيين اليوم، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر أمنية في غزة، أن قوات الاحتلال المتمركزة داخل آلياتها ومواقعها العسكرية، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب عشرات المواطنين قرب ما يسمى "موقع ملكة" شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال.

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