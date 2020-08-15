شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل ذروة جديدة في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، إنها سجلت 3310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أكبر عدد في فترة ما بعد العزل العام لليوم الرابع على التوالي. وصل عدد الإصابات الجديدة في فرنسا إلى 215521.

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