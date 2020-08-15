مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة 2020-08-15 | 23:02 10,878 مشاهدة أُسدل الستار على مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، والتي شهدت بعض المفاجآت.

وحسمت 4 فرق تأهلها للدور نصف النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا. وحسمت 4 فرق تأهلها للدور نصف النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا. لايبزيج أقصى أتلتيكو مدريد بعد الفوز (2-1)، وليون تغلب على مانشستر سيتي (3-1). بايرن ميونخ حقق فوزًا عريضًا على برشلونة بنتيجة (8-2)، وباريس سان جيرمان تأهل بعد إقصاء أتلانتا بنتيجة (2-1).

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مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: الثلاثاء 18 أب باريس سان جيرمان ولايبزيج. الأربعاء 19 أب بايرن ميونخ وليون. وتنطلق المباريات في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية.



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