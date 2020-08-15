مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

2020-08-15 | 23:02
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أُسدل الستار على مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت بعض المفاجآت.
وحسمت 4 فرق تأهلها للدور نصف النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.
لايبزيج أقصى أتلتيكو مدريد بعد الفوز (2-1)، وليون تغلب على مانشستر سيتي (3-1).
بايرن ميونخ حقق فوزًا عريضًا على برشلونة بنتيجة (8-2)، وباريس سان جيرمان تأهل بعد إقصاء أتلانتا بنتيجة (2-1).
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:
الثلاثاء 18 أب
باريس سان جيرمان ولايبزيج.
الأربعاء 19 أب
بايرن ميونخ وليون.
وتنطلق المباريات في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد والسعودية.
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