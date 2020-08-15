حكومة كردستان: بغداد تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى الإقليم

اعلنت حكومة اقليم كردستان، السبت، ان بغداد قررت إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى الإقليم.
وقالت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القضايا العالقة بين أربيل وبغداد".
واضافت انه "تم خلال الاتصال الهاتفي، التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي".
وتابعت ان "الجانبين اشارا إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين"، موضحة انه "على أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن".
وبينت ان "الجانبين اكدا على مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة".
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