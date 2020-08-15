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مسلحون يهاجمون مشروعا استثماريا في الديوانية

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اعلن مشروع دواجن الديوانية، السبت، عن تعرضه لهحوم مسلح من قبل مجهولين.

وقال المشروع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه مشروع دواجن الديوانية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

 

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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