مسلحون يهاجمون مشروعا استثماريا في الديوانية

اعلن مشروع دواجن الديوانية، السبت، عن تعرضه لهحوم مسلح من قبل مجهولين.
وقال المشروع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه مشروع دواجن الديوانية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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