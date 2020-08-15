امانة مجلس الوزراء: اللجنة العليا قررت إلغاء الحظر الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت ويكون جزئياً

اعلن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي التابع لامانة مجلس الوزراء، السبت، ان اللجنة العليا قررت إلغاء الحظر الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت ويكون جزئياً. وقال المتحدث باسم المكتب حيدر مجيد في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت إلغاء الحظر الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت، ويكون الحظر جزئياً لكل أيام الإسبوع". واضاف ان "الحظر يبدأ من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة فجراً ويشمل جميع ايام الاسبوع".

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