نتنياهو: رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على إيران "فاضح"

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، واصفاً هذه الخطوة بأنّها "فاضحة".



ولم تصوّت سوى اثنتين من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على النصّ الأمريكي، ما يكشف عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وقال نتانياهو :إنّ "قرار مجلس الأمن الدولي بعدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يشكل أمراً فاضحاً، والإرهاب والعدوان الإيرانيين يهدّدان سلام المنطقة والعالم بأسره، وبدلاً من معارضة بيع ايران السلاح، فإن مجلس الأمن يشجّعه".

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وقال نتانياهو "سنواصل العمل بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل صدّ العدوان الإيراني، إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة ضدّ كلّ من يسعى للنيل من أمنها".

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إنّ "إيران بسعيها المستمرّ للسلاح النووي وجهودها لنشر الإرهاب والعنف تقوّض السلام في المنطقة والعالم بأسره".

وأكدت الولايات المتحدة سعيها لتمديد حظر السلاح على إيران، وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، "يجب حرمان إيران من امتلاك الأسلحة لأنها تستخدمها في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".

وينتهي الحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقّع في تموز/يوليو 2015 والمعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".