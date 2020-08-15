مظاهرات "الإرباك الليلي" بغزة تستبق زيارة وفد أمني مصري

أصيب 4 فلسطينيين بجروح، مساء السبت، برصاص القوات الإسرائيلية، التي استهدفت مئات المتظاهرين المشاركين في أولى فعاليات "الإربالك الليلي" شرق غزة.

وقال مصدر طبي لـ"الخليج 365": إن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء إطلاق نار إسرائيلي تجاه متظاهرين في منطقة ملكة شرق حي الشجاعية بغزة.

ووفق مصادر محلية؛ فإن نحو 300 فلسطيني تجمعوا على مقربة من السياج الحدودي شرق غزة، في منطقة العودة، مع أولى فعاليات ما يعرف بـ"الإرباك الليلي".

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و"الإرباك الليلي" شكل من أشكال التظاهر الشعبي لجأ له الفلسطينيون خلال مسيرة العودة، ولكنه توقف العام الماضي ضمن تفاهمات التهدئة.

ومن المقرر أن يصل الوفد الأمني المصري خلال الأيام المقبلة للبحث في التطورات الحالية وفق مصادر متطابقة.

وخلال مظاهرات "الإرباك" يتجمع الشبان على مقربة من السياج الحدودي الفاصل شرق غزة، ويلقون ألعابا نارية ومفرقعات صوتية مع إطلاق أبواق تجاه التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ومنذ نحو أسبوع استأنف الشبان بغزة عمليات إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة؛ لمطالبة إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر حصار غزة.