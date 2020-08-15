ترامب: سأفوز بولاية ثانية وأنتصر في معقل الديمقراطيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يكتفي بالفوز على خصمه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بل سينتصر في ولاية نيويورك التي لم ينل فيها أي مرشح جمهوري غالبية الأصوات منذ العام 1984.



وقبل أقل من 80 يوما من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث ترامب في نادي غولف فخم يملكه في بدمنستر بنيو جيرسي أمام جمع من أعضاء نقابة قسم شرطة نيويورك المساندين له.

وبحماسة قطب عقاري أمضى حياته في بيع الأحلام البراقة، قدم ترامب وعدا انتخابيا يبدو مستحيلا.

أعلن الملياردير الجمهوري أنه لن يكتفي بالفوز على بايدن، بل سيحقق نصرا عليه بالحصول على غالبية الأصوات في نيويورك.

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وهزم ترامب في الولاية بمواجهة هيلاري كلينتون العام 2016 بفارق 22 نقطة، رغم أنها مسقطه، وقال أمام أنصاره "أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم جو بايدن في ولايات متأرجحة على غرار بنسلفانيا، التي كثيرا ما تكون حاسمة في سباق الانتخابات الرئاسية، كما يمكن أن يفوز في ولايات جمهورية مثل تكساس.

وترامب ليس فقط أحد الرؤساء الأقل شعبية في التاريخ الأمريكي، إذ لم تتجاوز نسبة تأييده 50 %، بل إنه يتولى الرئاسة في ظل ثلاث أزمات متزامنة.

ويواصل ترامب الإصرار على أن استطلاعات الرأي الخاصة التي يجريها تظهر أن نتائجه أفضل بكثير مما يرد في الاستطلاعات العامة.



ويهزأ نزيل البيت الأبيض بالتقارير التي تشير إلى تردد بعض الجمهوريين في دعمه، ويزعم أن الحشد من حوله يزداد زخما.