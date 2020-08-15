شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط معسكر التاجي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سقط ،مساء السبت، صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في العراق، دون ورود أنباء عن خسائر.



وقال موقع قناة " السومارية"نيوز ، إن "صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم السبت، ضمن مقتربات معسكر التاجي".

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وأضاف مصدر للموقع العراقي، أن " أعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".

ويأتي الحادث بعد هجومين بعبوتين ناسفتين استهدفتا رتلين لشاحنات تحمل إمدادات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي البلاد.