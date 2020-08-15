شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا تحتفل بمرور 75 عاما على هزيمة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت بريطانيا أمس بالذكرى الـ75 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث أقيم عدد من الفعاليات عبر الإنترنت بسبب وباء فيروس كورونا

وشملت الاحتفالات بالذكرى الـ75 ليوم النصر على اليابان تحليقا لمقاتلات من فريق عرض سلاح الجو البريطاني «ريد أروز» (السهام الحمراء) فوق عواصم الدول الأربع التي تكون المملكة المتحدة: إدنبرة وبلفاست وكارديف ولندن.

ويتم الاحتفال بيوم النصر على اليابان هذا العام بمرور 75 عاما على استسلام اليابان لقوات الحلفاء، وإنهاء الأعمال العدائية. وأقيمت مراسم استسلام رسمية في 2 سبتمبر على متن حاملة الطائرات «يو إس إس ميسوري» في خليج طوكيو.

واستمر القتال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأشهر عدة بعد هزيمة ألمانيا النازية - حليف اليابان- في مايو 1945.

وحضر الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وزوجته كاميلا أمس قداسا وطنيا لإحياء ذكرى يوم النصر على اليابان في حديقة النصب التذكاري الوطني.