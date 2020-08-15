شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا تحتفل بمرور 75 عاما على هزيمة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الاحتفالات بالذكرى الـ75 ليوم النصر على اليابان تحليقا لمقاتلات من فريق عرض سلاح الجو البريطاني «ريد أروز» (السهام الحمراء) فوق عواصم الدول الأربع التي تكون المملكة المتحدة: إدنبرة وبلفاست وكارديف ولندن.
ويتم الاحتفال بيوم النصر على اليابان هذا العام بمرور 75 عاما على استسلام اليابان لقوات الحلفاء، وإنهاء الأعمال العدائية. وأقيمت مراسم استسلام رسمية في 2 سبتمبر على متن حاملة الطائرات «يو إس إس ميسوري» في خليج طوكيو.
واستمر القتال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأشهر عدة بعد هزيمة ألمانيا النازية - حليف اليابان- في مايو 1945.
وحضر الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وزوجته كاميلا أمس قداسا وطنيا لإحياء ذكرى يوم النصر على اليابان في حديقة النصب التذكاري الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تحتفل بمرور 75 عاما على هزيمة اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.