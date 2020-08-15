شكرا لقرائتكم خبر 3 إرهابيين في قبضة الشرطة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الأمن العراقية بمحافظة نينوى بشمال العراق أمس القبض على 3 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي بأن القبض على هؤلاء كان بعد متابعة ميدانية، مشيرة إلى أن أحدهم «انتحاري» في تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدة أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم لداعش واشتراكهم في تنفيذ عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين، وقد أحيلوا إلى القضاء.

من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أمس، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم «داعش» واثنين من معاونيه في مدينة الموصل.