3 إرهابيين في قبضة الشرطة العراقية

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وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي بأن القبض على هؤلاء كان بعد متابعة ميدانية، مشيرة إلى أن أحدهم «انتحاري» في تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدة أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم لداعش واشتراكهم في تنفيذ عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية والمواطنين، وقد أحيلوا إلى القضاء.
من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أمس، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم «داعش» واثنين من معاونيه في مدينة الموصل.
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