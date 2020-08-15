الاحتلال الإسرائيلي يقصف شمال غزة وشرق المحافظة الوسطى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة



قصفت طائرات الاحتلال الحربية الاسرائيلية، مساء اليوم السبت، عدة أهداف في وسط وشمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع اضرار مادية بمنازل المواطنين القريبة من تلك الاستهدافات.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن طائرات الاستطلاع الحربية استهدفت مرصدًا شرق مخيم البريج، وارض زراعية، نجم عنهما اضرار مادية بمنازل المواطنين، دون وقوع اصابات، إلى جانب، قصف موقع “عسقلان” التابع للمقاومة شمال بيت لاهيا، بصاروخين حربيين.

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واوضحت أن طائرات الاحتلال لا تزال تحلق في أجواء محافظات القطاع، وعلى ارتفاعات منخفضة.

ويتزامن القصف، مع تظاهر مئات الشبان الثائرين شرق مدينة غزة، تحديدًا في منطقة ملكة، وذلك للمطالبة بتخفيف الحصار عن القطاع.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال، قصفت ليلة أمس، هدفًا بجانب منازل المواطنين في مخيم البريج، ما اسفر عن وقوع ثلاثة إصابات بين صفوف المدنين.