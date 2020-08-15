شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تنظر 10 اقتراحات برغبة بشأن مشكلات الطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماع ستعقده يوم الأربعاء المقبل، 10 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق والكبارة، ومطالب برصف وتطوير طرق وكبارى، وإنشاء كبارى جديدة في بعض المناطق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية.

وفى هذا الصدد، تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن رصف طريق مصرف سيدي سالم حتى طريق كفر الشيخ دسوق – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء كوبري مشاه يربط بين قرية مرزوق وقرية العياط بمركز مطاي – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين غيته، بشأن إنشاء معدية مشاه أمام المدرسة الابتدائية بقرية الكوم الأحمر - مركز مغاغا – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن إنهاء الأعمال بكوبري الميمون العلوي طريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الميمون - مركز الواسطي – محافظة بني سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن رصف طريق الناصرية الجديدة من الطريق الصحراوي وحتى بوابة نجع أبو بسيسة – محافظة الإسكندرية.

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ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سعداوي راغب، بشأن إنشاء كباري مشاة بداية من مزلقان العامرية حتي بوابة الرسوم – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد متولي الكوراني، بشأن توسيع الطريق الدولي الساحلي – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن ضم طريق العبايدة إلي الطرق الحكومية مركز قوص – محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عزت أبو عزوز، بشأن إنشاء كوبري فوق خليج السويس رأس غارب، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عيد عبدالجواد، بشأن سرعة إعادة رصف طريق دشروط (طريق الموت )، الذي يربط مدينة ديروط بالصحراوي الغربي وجميع قري غرب – محافظة أسيوط.