شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإنشاء كوبرى بـ"كوم حمادة" بديلا عن المعديات لنقل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة لمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للبرلمان ، الأحد ، بشأن غرق معدية "دميشلى"،وذلك لبحث أسباب الغرق والمطالبة بتفادى تكرارها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الحادث ليس هو الأول فى غرق المعديات وهو ما يتطلب ضرورة التدقيق لمنع تكراره وتوفير ضمانات الصيانة والسلامة، موضحا أنه سيطالب بضرورة إنشاء كوبري بدائرة كوم حمادة ليتنقل فيها الأفراد والسيارات من الجانب النهري للآخر .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المنطقة شهدت غرق أكثر من معدية على مدار الفترة الماضية مشيرا إلى أن هذه المنطقة حيوية للغاية وتشهد حركة تنقلات يومية على مدار الساعة من عمال وسيارات للجانب الآخر من نهر النيل، لافتا إلى أن ذلك المانع المائى فاصل بين المناطق القديمة والصحراء الجديدة.

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وأوضح مرشد ، أن الحادث يعد قضاء وقدر أكثر منه مسئولية على أحد، مشيرا إلى أن صاحب المعدية حصل على ترخيص حديث وملتزم بإجراءات السلامة بها، ولكن حدثت نتيجة اختلال التوازن بسب سيارة النقل والتى توقفت بالمعدية فى الجانب الأيمن الخلفى لها.

وكانت قد شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، فجر الخميس، حادثا مأساويا نتيجة غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.