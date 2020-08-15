شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوجه أدوات رقابية للحكومة بشأن خطورة أسلاك الضغط العالى وأعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء القادم، عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشـأن مشكلات الكهرباء، وسط مطالب من النواب بتحويل أسلاك الضغط العالي إلي كابلات أرضية وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، وإيجاد حلول لكثرة الأعطال الكهربائية وانقطاع التيار ببعض المناطق.

ويحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية، وبعض المحافظات، ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تحويل أسلاك الضغط العالي إلي كابلات أرضية أعلي منطقة سكنية – مدخل الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة – قرية الغنايمة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن ضعف التيار الكهربائي ببعض العزب التابعة لمركز الواسطي – محافظة بني سويف.

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كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد رسلان، مهدي العمدة، بشأن إيجاد حلول لكثرة الأعطال الكهربائية وانقطاع التيار عن بعض مدن والقري من الحمام شرقاً حتي السلوم غرباً وسيوة جنوباً – محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن رفع كفاءات التيار الكهربائي بقري الرمادي بحري – مركز أدفو – محافظة أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد كساب، بشأن إنارة طريق النويرة، المسيد، أهناسيا – محافظة بني سويف.

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلامة الجوهري، بشأن نقل أعمدة كهرباء من جسر النيل بقرية دهتورة – مركز زفتي – محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن توصيل التيار الكهربائي للعشوائيات - مركز الدلنجات – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عطية موسي، بشأن تركيب أعمدة إنارة الـ 40 بيت بدوي بوادي مندر منطقة أبو الطليحات – محافظة جنوب سيناء.