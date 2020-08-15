"اسطوانة في مستودع غاز".. مصدر يكشف سبب انهيار "عقار شنوان" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – محمد الملاح:

كشف مصدر في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية السبب وراء انهيار منزل مساء اليوم السبت، أمام مسجد سيدي علي في قرية شنوان التابعة للمركز.

وأكد المصدر أن السبب وراء المنزل انفجار اسطوانة غاز في مستودع أسفل المنزل، موضحًا أن "ابن صاحب المستودع كان يقوم على تعبئة اسطوانات غاز صغيرة داخل مستودع أسفل العقار، وانفجرت اسطوانة تسببت في انهيار المنزل.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تكثف جهودها من أجل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وانهار منزل مكون من 3 طوابق أمام مسجد سيدي علي في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت.

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وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، بينما جرى الدفع بسيارات الإسعاف وأجهزة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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