"انهيار عقار قصر النيل واستئناف الزيارات لنزلاء السجون".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"سابت الحلة على النار".. تفاصيل حريق كاد يلتهم شقة بحدائق الأهرام

حالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الأمور لدى نشوب حريق في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، اليوم السبت.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة سم الهرم.

5 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلزام الوزراء بإصدار قرار بحظر التجوال

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بحظر التجوال في ربوع البلاد، لجلسة 5 سبتمبر المقبل .

تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة لـ 18 أغسطس

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 18 أغسطس، لتنفيذ طلبات الدفاع.

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ6.1 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال

Advertisements

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و6.1 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة.

الداخلية تستأنف الزيارات لنزلاء السجون 22 أغسطس

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار في قصر النيل

انتقل فريق من نيابة قصر النيل، لمعاينة العقار الذي تعرض للانهيار وسط القاهرة، صباح اليوم السبت، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة، وكشف أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأُثرت بالانهيار من عدمه.

حادث انهيار عقار قصر النيل| الأمن يخلي 3 عقارات مجاورة وسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين

بدأت أجهزة الأمن في إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار قصر النيل المنهار، وسط العاصمة؛ حرصًا على سلامتهم.

الإدارية العليا: إعادة محاكمة 4 أساتذة قذفوا رئيس أكاديمية الفنون بالطماطم

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين من أعضاء هيئة تدريس بالأكاديمية بالعقوبات الواردة به لبطلان الإحالة إلى مجلس التأديب.