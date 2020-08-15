محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شقيقه الأصغر المريض روبرت، في أحد مستشفيات ولاية نيويورك الأمريكية.
وتوجه ترامب إلى مستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن واضعا كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، ثم خرج بعد حوالي 45 دقيقة، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
وقال الرئيس الأمريكي إثر زيارة شقيقه الأصغر المولود في 1948 إنّ الأخير "يعيش وقتاً عصيباً". وأفادت تقارير إعلامية أنّ روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه.
ولم يوضح البيت الأبيض ولا الرئيس ما يعاني منه روبرت ترامب.
وزار ترامب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي المجاورة.
وتولّى روبرت ترامب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وهو مدافع شرس عن شقيقه الرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر "يمر بوقت عصيب".. ترامب يزور شقيقه الأصغر المريض في مستشفى نيويورك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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