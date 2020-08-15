أعلنت الصحة المغربية، مساء السبت، تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، و922 حالة شفاء، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال منسق المركز الوطني لعملياتطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحفي، إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 41 ألفا و17 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2 مارس الماضي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يُسجل 1776 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.