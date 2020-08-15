المغرب يُسجل 1776 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة المغربية، مساء السبت، تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، و922 حالة شفاء، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات

طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحفي، إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 41 ألفا و17 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2 مارس الماضي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.