الإكوادور تتخطى 100 ألف إصابة بكورونا

تخّطت الإكوادور، اليوم السبت، عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19، وذلك غداة تمديدها حتى 13 سبتمبر حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مارس.



وجاء في تغريدة للرئيس لينين مورينو "أعددت مرسوما لتمديد حال الطوارئ 30 يوما إضافيا

على كامل تراب الوطن لمنع تفشي كوفيد-19".

تُعد الإكوادور البالغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة، إحدى أكثر دول أميركا اللاتينية تضررا من الجائحة، وقد سّجلت أكثر من

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ستة آلاف وفاة.



وتعتبر العاصمة كيتو ومدينة غواياكويل الساحلية أكبر بؤرتين للوباء في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.