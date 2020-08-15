Washington Examiner: تركيا تتجسس على أمريكا وتهين القضاء

ذكر تقرير لموقع Washington Examiner أن تركيا قامت داخل الولايات المتحدة، بتنشيط خطة لإجراء تجسس من خلال ما يبدو أنه شبكة من العملاء الأجانب غير المصرح بهم، مثل منظمة التراث التركي ومؤسسة سيتا، مبينا أن جهودها لتقويض القانون الأمريكي فيما يتعلق بقضية بنك خلق، إهانة للكونجرس والقضاء الأمريكي.

تدابير لمحاسبة تركيا

لفت التقرير إلى أنه بينما يدرك البنتاغون، والغالبية العظمى من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين، ووزارة الخزانة، ومجتمع الاستخبارات حقيقة تحول تركيا في ظل حكم إردوغان، تواصل مجموعة أساسية من الدبلوماسيين الأمريكيين والمعينين من وزارة الخارجية الاعتذار عن السلوك التركي وتبريره وتخفيفه. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين وموظفي وزارة الخارجية منذ فترة طويلة، فضلاً عن دبلوماسيين وقادة أجانب، أثار المبعوث الخاص جيمس جيفري (وخلف الكواليس، نائبه ريتشارد أوزن) الدهشة بانتظام بسبب دفاعه عن مواقف تركيا ودفاعه عن روايات إردوغان وإنكاره الأدلة حول المخالفات الإقليمية لتركيا. وبين التقرير أن ذلك أدى إلى نزيف مصداقية الولايات المتحدة بين دول أخرى في المنطقة. وبدلاً من تعزيز الدبلوماسية الأمريكية، أضعفها جيفري وأوتزن ليس فقط لصالح تركيا، ولكن أيضًا لصالح روسيا وسورية الأسد.

ومع ذلك، فإن سورية ليست الملف الوحيد الذي قوض فيه اللوبي التركي التابع لوزارة الخارجية تنفيذ السياسة. فخلال الأزمات الثلاث (أزمة إيفروس التي سعت فيها تركيا إلى تسليح المهاجرين لتجاوز الحدود اليونانية، وتوغلات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتحدي العسكري التركي الأخير للمنطقة الاقتصادية الحصرية لليونان والسيادة على جزيرة كاستيلوريزو) ، كان كادر صغير يبدو أن الدبلوماسيين المتمركزين حول تركيا قد خففوا من رد الفعل الأولي لوزارة الخارجية بحيث كانت التصريحات اللاحقة أضعف بشكل ملحوظ حتى من بيانات الاتحاد الأوروبي. في حين أن الدبلوماسيين الأوروبيين لا يخشون إسناد المسؤولية، في كثير من الأحيان، تضفي وزارة الخارجية على تصريحاتها التكافؤ الأخلاقي عندما تكون تركيا في الواقع هي المعتدي أو الطرف الوحيد الذي ينازع على الأراضي. وقد ظهر هذا بوضوح مؤخرًا عندما دعت وزارة خارجية تركيا إلى الامتناع عن إجراء مسح زلزالي في «المياه المتنازع عليها» عند الإشارة إلى المياه اليونانية المتنازع عليها وحدها ودون أي أساس قانوني من قبل تركيا.

تقارير غير سرية

يتطلب قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط ، الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، من وزارة الخارجية تقديم ثلاثة تقارير غير سرية إلى الكونجرس من شأنها أن تسلط الضوء على الانتهاكات التركية في بحر إيجه، والتوغلات في المياه القبرصية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والتأثيرات الخبيثة الأخرى في المنطقة. وبينما انقضى الموعد المحدد لهذه التقارير، لكن يبدو أن الدبلوماسيين المؤيدين لتركيا في وزارة الخارجية يتباطؤون في وضع اللمسات الأخيرة عليها وعرقلة تسليمها في انتهاك للقانون الأمريكي.