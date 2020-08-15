إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

Men inspect rubble and debris and other damages on a rooftop following an Israeli air strike, east of al-Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on August 15, 2020. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)
وفي نفس السياق أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفَ على أرض زراعية شمال البلدة، مما أدى إلى وقوع أضرار وخسائر مادية في الممتلكات.
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