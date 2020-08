إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

Men inspect rubble and debris and other damages on a rooftop following an Israeli air strike, east of al-Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on August 15, 2020. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

أصيب فلسطينيون، أمس، بجروح مختلفة، في قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية وسط وشمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت أرضًا زراعية قرب منازل الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى إصابة طفلين، وسيدة بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، فيما قصف الطيران الحربي أرضًا زراعية بمنطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة سيدة بجروح بشظايا الصاروخ، نقلت على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، لتلقي العلاج، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمنازل المجاورة. وفي نفس السياق أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفَ على أرض زراعية شمال البلدة، مما أدى إلى وقوع أضرار وخسائر مادية في الممتلكات.



