الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية ومواقع بصنعاء والجوف

أعلن الجيش اليمني، استعادته عدة مواقع في جبهة بشرق صنعاء عقب قتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وتمكنت وحدات من الجيش اليمني، أمس، من استعادة عدة مواقع إستراتيجية منها سلسلة جبال الدخيل، والعلق، والرماة، وصفراء شنان، والأغر، والدشوش.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها، سقط فيها قتلى وجرحى حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

جبهات الجوف

أسفرت معارك الجوف، بحسب المصدر عن قتلى من ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قائد محور سفيان المدعو أبوحيدر الحمزي، فيما استعاد الجيش اليمني، أربع عربات قتالية وعدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة في مواقع متفرّقة من جبهات محافظة الجوف.

دعم التحالف

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن ودحر مشروع إيران التدميري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، وحث خلاله على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأطلع المحافظ العكيمي، نائب الرئيس الريمني على أوضاع مقاتلي الجيش والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً الاستمرار في مقارعة انقلاب الحوثيين بعزيمة ومعنويات قتالية عالية.

خزان صافر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء حالة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن.

وقال غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه اليوم: إن الناقلة التي لم تتم صيانتها منذ عام 2015، قد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.

Advertisements

وحذر الأمين العام من أن تسرب النفط المحتمل إلى البحر الأحمر سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، سيؤدي تسرب النفط إلى فرض إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلاً في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الوصول إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

وحث الأمين العام على إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط الصافر دون تأخير، داعياً إلى السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول غير المشروط إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة.

تطورات المشهد اليمني

استعاد الجيش اليمني، عدة مواقع في جبهة بشرق صنعاء

استعادة سلسلة جبال الدخيل، والعلق، والرماة، وصفراء شنان، والأغر، والدشوش.

استهدفت مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة

سقوط قتلى وجرحى حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

استعاد الجيش اليمني، أربع عربات قتالية وعدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة بالجوف.