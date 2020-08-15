كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايدن يتوعد أردوغان في حال فاز برئاسة أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم جو بايدن، المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية، خلال برنامج "ذا ويكلي" على قناة "إف.إكس" الأمريكية ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب السياسات المستبده التي يتبعها كما جاء بتصريحاته.

وقال بايدن، إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية ضد أردوغان في حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على تويتر، ولقي تداولًا واسعًا في تركيا، حيث بثت الحلقة في شهر يناير الماضي وأجرت خلالها هيئة تحرير "نيويورك تايمز" مقابلات مع جميع المرشحين الديمقراطيين.

وأبدى بايدن، مرارا وتكرارا في الفيديو "قلقه الكبير" بشأن التطورات في تركيا، مشيرا إلى أنه "سيتخذ نهجا مختلفا تماما ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل حين كان نائبا لأوباما".