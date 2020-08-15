السلطات “تمنع” نقل مباريات كرة القدم في مقاهي طنجة

أعلنت سلطات طنجة، اليوم السبت، عن منع نقل مباريات كرة القدم في مقاهي المدينة بسبب التجمعات التي تشهدها المقاهي أثناء المباريات.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم إشعار أرباب المقاهي، التي توجد بمختلف مناطق المدينة بقرار عدم نقل المباريات،في جميع مقاهي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وجاء هذا القرار بعد الإكتضاض التي شهدته مقاهي المدينة مساء أمس الجمعة بسبب عرضها لمباراة نصف ربع نهائي دوري أبطال أوروبابين فريق برشلونة وبايرن ميونيخ، والتي لم تحترم خلال جل المقاهي قرار 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.