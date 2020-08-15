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سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط معسكر التاجي بالعراق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط معسكر التاجي بالعراق والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020

سقط ،مساء السبت، صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في العراق، دون ورود أنباء عن خسائر. 

 

وقال موقع قناة " السومارية"نيوز ، إن "صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم السبت، ضمن مقتربات معسكر التاجي".

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وأضاف مصدر للموقع العراقي، أن " أعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".

 

ويأتي الحادث بعد هجومين بعبوتين ناسفتين استهدفتا رتلين لشاحنات تحمل إمدادات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي البلاد.

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