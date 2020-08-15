إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز ستة ملايين

أشار إحصاء لرويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز ستة ملايين حالة يوم الجمعة ومازالت الحالات تتسارع في الوقت الذي بدأت فيه معظم دول المنطقة في تخفيف اجراءات العزل العام. وتعد أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضرراً بجائحة كورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا فيها إلى 6000005 حالات بحلول مساء الجمعة إضافة إلى 237360 حالة وفاة.

وكانت المنطقة قد سجلت أكثر من 86 ألف حالة إصابة يوميا في المتوسط بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية وأكثر من 2600 حالة وفاة بكوفيد-19.

ويمثل ذلك ما يقل قليلاً عن ثلث إجمالي حالات الإصابة في العالم وعدداً مماثلاً من حالات الوفاة المسجلة من الجائحة.

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وحذرت منظمة الصحة للأمريكتين التي تمثل الذراع الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية هذا الشهر من حدوث زيادة في الأمراض الأخرى بسبب تشبع الخدمة الصحية وتعليق حملات التطعيم الروتينية نتيجة لهذه الجائحة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران انكماش الاقتصاد الإقليمي 9.4 في المئة هذا العام.

وأكثر الدول تضرراً من الجائحة في المنطقة هي البرازيل التي بها معظم حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة و15 في المئة من مجمل حالات الإصابة في العالم.

ويوجد أيضاً في بيرو وتشيلي أعلى عدد من حالات الإصابة والوفيات في العالم بالنسبة لكل 100000 نسمة. وارتفع عدد حالات الإصابة في المنطقة من خمسة ملايين حالة إلى ستة ملايين حالة خلال 11 يوما وهو ما يقل يوما واحدا عما استغرقه الوصول إلى المليون السابقة.