إنفوجراف.. المحطة المتبقية.. اعرف ضوابط اختيار المعينين فى مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بانتهاء مرحلة الاقتراع السرى المباشر بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمختلف محافظات الجمهورية للجولة الأولى، تتضح ملامح التشكيل للمجلس الجديد، والذى ينعقد لأول مرة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وذلك بإعلان نتائج الفرز، التى ستكون فى موعد أقصاه 19 أغسطس، ليعقبها مراحل أخرى من ضمنها إجراء انتخابات الإعادة للدوائر التى لم تحسم فيها الفوز لصالح أحد مرشحيها.

وطبقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.