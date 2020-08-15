شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": رصدنا التزام الوسائل بالمعايير خلال تغطيتها لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من خلال لجنة الرصد و المتابعة بالمجلس تم رصد كل ما يعرض على الشاشات و ينشر بالصحف و الموقع و كذلك الصحف الأجنبية و المواقع و الشاشات المعادية خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأضافت رانيا هاشم ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد من الشاشات المعادية حاولت التقليل من المشاركة و الأهمية الخاصة لمجلس الشيوخ الا أن الإعلام المصرى تصدى لأكاذيب تلك القنوات المعادية و نقل صور حية من داخل و أمام اللجان الانتخابية ، متابعة :" المشاهد التى التقاطها فى انتخابات مجلس الشيوخ استطاعت أن تقدم صورة ترد على التشكك قبل أن يقال ، قدمت صورة ناجحة استطعنا الاعتماد على الصورة أكثر من الكلام".

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وأوضحت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت تحدى كبير و خاصة أنها كانت أول انتخابات تشهدها مصر فى ظل أزمة فيروس كورونا و كان هناك تخوف من قلة المشاركة و لكن حدث العكس و جاءت المشاركة كبيرة من الناخبين ، شاشات التليفزيون قدمت الكثير من الأجوبة على تساؤلات المواطنين الخاصة بالانتخابات" ، مضيفة رصدنا التزام جميع الشاشات و المواقع بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال تغطيتها لانتخابات مجلس الشيوخ ، لافتة الى أنه كان هناك أيضا لجنة ادارة للرصد و المتابعة و ادارة للصحف الأجنبية و ادارة للشاشات كانت تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة الانتخابات، وصلنا لمرحلة تليق بجمهورية مصر العربية اعلام يليق بمصر ".