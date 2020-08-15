كل 5 مغاربة من بين 100 ألف مصابون بكورونا.. وعدد المرضى بالفيروس يفوق 11 ألف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و922 حالة شفاء، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 41 ألف و17 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 28 ألف و566 حالة، بمعدل تعاف يناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 632 حالة.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 1554 حالة إصابة من ضمن الحالات الجديدة (بمعدل 87,5 بالمائة) في خمس جهات وهي جهات الدارالبيضاء وبني ملال خنيفرة وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، مضيفا أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 113 لكل 100 ألف نسمة، حيث بلغ معدل الإصابة 5 لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بأن الجهات أكثر إصابة هي جهة الدار البيضاء سطات بـ11 لكل 100 ألف نسمة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ7، وجهة مراكش آسفي 5، وطنجة تطوان الحسيمة بـ4، وفاس مكناس ودرعة تافيلالت بـ3.

وأبرز لمرابط أن الحالات الجديدة للوفيات (21 حالة) تتوزع على الدارالبيضاء (6 حالات)، وفاس (4 حالات)، وحالتين بكل من مراكش وطنجة، وحالة واحدة بكل من الصويرة والرحامنة وبولمان والرشيدية وسلا وطانطان وأكادير.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة، أوضح لمرابط أنه تم تسجيل 802 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (651 حالة بالدارالبيضاء، 41 ببرشيد حالة و40 بمديونة و33 بالمحمدية و13 بسطات، و8 بالنواصر و6 بالجديدة، و5 بكل من سيدي بنور وبنسليمان)، و256 بجهة مراكش آسفي (229 بمراكش و10 بالصويرة و8 بالحوز و4 بالرحامنة و3 بآسفي وحالتان باليوسفية ، جهة بني ملال خنيفرة (180 حالة، 98 حالة ببني ملال و51 بأزيلال و15 بالفقيه بنصالح و8 بكل من خنيفرة وخريبكة)، 159 حالة بجهة فاس مكناس (69 حالة بفاس، 33 بمكناس، 26 ببولمان و15 بالحاجب و9 بتاونات و6 بصفرو، وحالة واحدة بتازة)، و157 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (86 حالة بطنجة، 35 بتطوان، 20 بالعرائش، و13 بالحسيمة و2 بالفحص أنجرة وحالة بالمضيق-الفنيدق.

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وتم تسجيل 69 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (30 بتمارة 25 بالقنيطرة و6 بالرباط و4 بسلا وحالتان بكل من الخميسات وسيدي سليمان، و51 حالة بجهة درعة تافيلالت ( 22 حالة بورزازات، و16 بزاكورة، 6 بتنغير، 4 بميدلت، 3 بالرشيدية).

كما تم تسجيل 40 حالة بالجهة الشرقية ( 19 بالناظور، 16 بوجدة انكاد و2 بتاوريرت وحالة واحدة بكل من جرادة وفكيك وبركان)، 33 حالة بجهة سوس ماسة (27 بأكادير إداوتنان، و4 بطاطا وحالتان بانزكان ايت ملول)، و 16 حالة بجهة الداخلة واد الذهب (كلها بالداخلة)، 10 حالات بجهة العيون- الساقية الحمراء ( 7 بالعيون وحالتان ببوجدور وحالة بالسمارة)، و3 حالات بكلميم-واد نون ( حالتان بكلميم وحالة بطانطان).

أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا سواء داخل المستشفيات والمنازل، فيبلغ 11 آلاف و819 حالة، أي بمعدل 32,5 لكل مائة ألف نسمة.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 154 حالة، 71 منها تحت التنفس الاصطناعي حيث توجد 37 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و34 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، وتتوزع هذه الحالات الصعبة والحرجة بين جهات الدار البيضاء-سطات (47 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (30 حالة)، ومراكش آسفي (29 حالة)، وفاس مكناس (17 حالة)، وجهة درعة تافيلالت (11 حالات)، و(10 حالة) بجهة الرباط سلا القنيطرة، (و5 حالات) بسوس واسة، وجهة الشرق (4 حالات)، وحالة خطيرة بالداخلة واد الذهب.

وسجل السيد لمرابط أنه تم استثناء 20 ألفا و931 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و542 ألفا و217 حالة.