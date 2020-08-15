رقم قياسي جديد في المغرب.. تسجيل 1776 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 41017 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 922 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 28566.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 21حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 632 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.