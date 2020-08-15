في 24 ساعة.. 469 إصابة بكورونا و9 وفيات في الجارة الجزائر

سجلت 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 336 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، وأفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 38.133 من بينها 469 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1.1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1360 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 26.644 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.