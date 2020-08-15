أردوغان: تركيا لن تتراجع أمام التهديد بشأن الأزمة مع اليونان

السبت 15 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت أن تركيا لن تتراجع أمام التهديد بفرض عقوبات ولا أمام التوغل في المنطقة التي تعلن أحقيتها بها في البحر المتوسط وهي موضع أزمة مع اليونان.

وقال أردوغان ”لن ننحني أبدا أمام البلطجة على جرفنا القاري. لن نتراجع أمام لغة العقوبات والتهديدات“ مضيفا أن سفينة المسح التركية أوروتش رئيس ستواصل البحث عن مكامن الطاقة حتى 23 آب/ أغسطس.‎