الإعدام لـ3 مصريين والمؤبد لـ8 آخرين في"أحداث البشعة"‎‎

السبت 15 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم السبت بإعدام 3 أشخاص والمؤبد لـ8 آخرين، مدانين بقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بسبب خلافات ثأرية، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بـ“أحداث البشعة“، ومنظورة منذ 8 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكما على 10 من المتهمين بالإعدام غيابيا، وإعادة محاكمتهم، ومتهم واحد حضوريا توفي داخل السجن.

Advertisements

تعود أحداث القضية، إلى عام 2012، عندما وجهت النيابة إلى 11 شخصا من عائلة واحدة، تهمة قتل 3 أشقاء وعمهم وابن عمهم والشروع في قتل آخر بسبب وجود خلافات ثأرية، في قرية الحجيرات في محافظة قنا في صعيد مصر.

البداية كانت بوفاة أحد شباب عائلة ”جلال“ واتهم بقتله عائلة ”سقاو“، ولكن الأخيرة نفت ذلك فحكمت عليهم عائلة القتيل بإجراء اختبار البشعة للتأكد من البراءة.

وأفادت التحريات آنذاك بأن أحد أفراد عائلة القتيل اصطحب خمسة أفراد من العائلة المتهمة بقتله، إلى محافظة الإسماعيلية للقيام باختبار البشعة (مسح اللسان بحد سكين النار) للتأكد من البراءة من قتل ابنه.

وأثناء سيرهم على الطريق الصحراوي توقفت السيارة، وفتح أقارب القتيل النار على الأشخاص الخمسة.