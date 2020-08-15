شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يهنئ رئيس الهند بيوم الاستقلال والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة إلى رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث برقية تهنئة مماثلة إلى دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

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