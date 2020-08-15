إيران .. السلطات تعتقل داعية سني شكّك في عقيدة قاسم سليماني الشيعية

السبت 15 أغسطس 2020

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران داعية سُنيا من أهالي مدينة أرومية (شمال غرب)، وسط حديث عن أن الاعتقال جاء بعد تشكيك الداعية في عقيدة الجنرال الراحل قاسم سليماني.



وأفاد موقع ”سني نيوز“، المعني بأخبار أهل السُنة في إيران، بأن ”قوات من الاستخبارات الإيرانية داهمت منزل الداعية السني حامد علي مشكات، وقامت باعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول“.

وبحسب موقع إرم نيوز، أضاف الموقع أن قوات الاستخبارات الإيرانية اعتقلت مشكات، وهو من المواطنين الناطقين باللغة التركية؛ بسبب ما يبدو تشكيك الداعية في عقيدة المذهب الشيعي لقاسم سليماني.

ولفت إلى أن قوات الاستخبارات خربت منزل مشكات أثناء عملية اعتقاله، إلى حد أن عناصر الاستخبارات قاموا بالاعتداء بالضرب على والدته المدعوة ”جميلة رشيدي، بل وسرقوا مقتنيات ذهبية من منزل الداعية السُني“.

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وأشار تقرير الموقع إلى أن أسرة الداعية السُني لم تتلقَ أي معلومات عن ابنهم حتى الآن، ويجهلون مكان اعتقاله.

يُذكر أن القضاء في إيران أدان أخيرا ثلاثة مواطنين بالسجن بمجموع 16 عامًا و7 أشهر بتهمة إشعال النيران في صورة لقاسم سليماني.

وكانت السلطات في إيران أعلنت عن تجريم أية إساءة لشخص قاسم سليماني باعتباره بطلا قوميا، ومنها على سبيل المثال فصل صحفي من عمله؛ لأنه لم يكتب كلمة ”الشهيد“ في صيغة خبر عن واقعة اغتيال سليماني.

وقُتل سليماني، الذي كان قائدا لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، بالقرب من مطار بغداد الدولي