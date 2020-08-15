شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزل مدينة حدودية مع سوريا.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وعزل مدينة الرمثا على الحدود السورية ابتداءً من يوم الاثنين عن باقي محافظات الأردن، وتمديد ساعات الحظر في المدينة من 8 مساء إلى 6 صباحا.

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جاء ذلك ضمن قرار اتخذه الأردن يوم السبت، بعزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وزارة الصحة سجل الأردن 75 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ الجمعة الفائت بعد أن كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي ما أثار قلق السلطات من خطورة تفشي الوباء.

وسجل الأردن حتى اليوم 1339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 وفاة فقط بحسب الأرقام الرسمية.