شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحّب بتصنيف ليتوانيا «حزب الله» كمنظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بتصنيف جمهورية ليتوانيا حزب الله كمنظمة إرهابية في مجملها وحظر المنتسبين لحزب الله من دخول أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صادر عنها اليوم، إن الإجراء الحاسم الذي اتخذته ليتوانيا، الذي جاء بعد الحظر الذي فرضته ألمانيا على حزب الله في 30 أبريل، يعترف بأنه لا يوجد فرق بين ما يسمى بالجناحين "العسكري" و "السياسي" لحزب الله.

وحثت الخارجية الأمريكية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوقوف بحزم ضد هذه المنظمة الإرهابية، على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف منع ممولي حزب الله وأعضائه من العمل على أراضيهم.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه بناء على طلب الدولة الراعية لحزب الله، إيران، أدت هجمات حزب الله الإرهابية في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط إلى قتل مئات الأشخاص وتسببت في بؤس آلاف آخرين، مشيرة إلى أن حزب الله يقوّض السيادة والحكم في لبنان، ويسعى إلى حماية أسلحته وأمواله على حساب الشعب اللبناني.