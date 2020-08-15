عدوان إسرائيلي متجدد على قطاع غزة

غزة ـ وكالات: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الاول غارات على قطاع غزة وأهداف تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، زعمت إنها ردا على إطلاق بالونات حارقة صوب إسرائيل. وقال جيش الاحتلال الأسرائيلي في بيان: “استهدف سلاح الجو والمدفعية مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة”. من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: “أصيبت امراة حامل وطفل آخر جراء القصف المدفعي في قطاع غزة”. والخميس، أعلنت تل أبيب إغلاق معبر “كرم أبو سالم” التجاري، أمام مرور كل البضائع عدا المساعدات الإنسانية والوقود، وذلك في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

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